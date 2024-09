PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI U NEDELJU

U nedelju, 29. septembra, će u zdravstvenim ustanovama u Srbiji biti organizovani besplatni preventivni stomatološki pregledi za građane. U dimitrovgradskom Domu zdravlja, u periodu od 8 do 17 časova, radiće se stomatološki pregledi za decu do 18 godina i studente do 26 godina, za starije od 65 godina, kao i stomatološki pregled trudnica i porodilja do jedne godine. Po potrebi će se raditi i intervencije, rekao je direktor Doma zdravlja u Dimitrovgradu, Robert Petrov.

Građani mogu otići na pregled bez zakazivanja, čak i u slučaju da nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.