PREVENTIVNA REVIZIJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Elektrodistribucija Dimitrovgrad obaveštava potrošače da će sutra u periodu od 8.00-14:30 časova bez električne energije ostati potrošači koji se napajaju iz trafostanica Vodovod, Manastirče, Paskašija, Kozarica i Predajnik.

Radi se o potrošačima koji žive u ulicama: Srebrna, 15. maj, Sofijska, u delu ulice Najden Kirov i u selima Paskašija i Milojkovac, kao i na lokacijama Kozarica i Manastirče, iznad gradskog groblja. U ovom periodu ekipe elektrodistribucije obavljaće poslove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata.

foto: RTC