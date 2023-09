Vreme sutra – pretežno sunčano, samo će u planinskim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku, biti promenljive oblačnosti retko sa pojavom slabe, kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 17, maksimalna od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, ali suvo. Vetar slab do umeren, istočni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 26 stepeni.

U petak pretežno sunčano, uz moguću kratkotrajnu kišu u planinskim predelima. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. Za vikend i sledeće nedelje biće pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom od 28 do 33 stepena.