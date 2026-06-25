Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, a kratkotrajna kiša ili pljusak se, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekujе tek ponegde u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna od 30 do 36 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna 30 stepeni.

Za vikend pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar i maksimalnu temperaturu od 34 do 38 stepeni.

foto: RTC