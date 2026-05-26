Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima na jugu zemlje tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna od 28 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 28 stepeni.

U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano, samo na jugu je pre podne ponegde moguća pojava kratkotrajne kiše, praćene grmljavinom. Maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. U petak pretežno sunčano, sa temperaturom od 24 do 27 stepeni.

