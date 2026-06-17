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PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme do kraja dana – pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna dnevna temepratura od 28 do 31 stepen. 

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC

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