Vreme do kraja dana – pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna dnevna temepratura od 28 do 31 stepen.

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC