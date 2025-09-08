PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost koja će, u planinskim predelima, usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna od 30 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, povremeno uz delimičnu oblačnost. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14, maksimalna 30 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno i toplo, popodne na zapadu i jugozapadu uz lokalnu pojavu pljuskova i grmljavine. Maksimalna temperatura od 29 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku zemlje. U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalnu temperaturu od 28 do 32 stepena.

