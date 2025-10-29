PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru hladno, mestimično uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Slaba kiša moguća je samo na severu u drugom delu dana. Vetar slab i umeren, južni. Minimalna temperatura od 1 do 10, maksimalna od 18 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro i hladno. Tokom dana biće delimično oblačno, uz slab istočni i severistočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 20 stepeni.

U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 19 do 23 stepena. U subotu pretežno sunčano, sa temperaturom od 19 do 24 stepena.