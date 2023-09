Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 18, maksimalna tokom dana od 28 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna 28 stepeni.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren jugoistočni i istočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 29 do 32 stepena.

foto: RTC