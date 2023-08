Vreme sutra – ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 15, maksimalna od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna 27 stepeni.

foto: arhiva RTC