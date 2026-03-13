PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO
Vreme sutra – nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, posle podne na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sauslovima za kišu. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -2 do 9, maksimalna od 16 do 20 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana sunčano, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna 16 stepeni.
U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, sa uslovima za kišu. Dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
