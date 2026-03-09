PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, posle podne sa više oblaka na jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna od 14 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne sa više oblaka, ali će se zadržati suvo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 14 stepeni.

U sredu pretežno sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu, dok će na istoku i jugoistoku biti pretežno sunčano. Dnevna temperatura kretaće se od 16 do 19 stepeni.

