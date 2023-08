PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok će se na jugoistoku zemlje zadržati suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ali suvo. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 25 stepeni.

U petak promeljivo oblačno i suvo, sa dužim sunčanim intervalima. Samo će na jugu i jugozapadu ponegde biti uslova za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. U subotu pretežno sunčano i malo toplije, sa temperaturom od 27 do 31 stepen.

foto: RTC