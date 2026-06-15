ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PREPORUKA ZA KORIŠĆENJE VODE ZA PIĆE

RT Caribrod

Opštinski štab za vanredne situacije, doneo je preporuku, kojom stanovnicima opštine Dimitrovgrad predlaže da u periodu od juna do septembra ne upotrebljavaju pijaću vodu za zalivanje bašti i navodnjavanje drugih obradivih površina, pranje motornih vozila i punjenje bazena. Ova preporuka predstavlja preventivnu meru radi smanjenja rizika od nestašice pijaće vode na teritoriji opštine.

U slučaju smanjenja izdašnosti izvorišta Opštinski štab će doneti Naredbu, kojom će se propisati mere za zloupotrebu pijaće vode, navodi se u preporuci.

foto: RTC

You May Also Like

ZAHTEVI ZA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU DO 16. MAJA

RT Caribrod

PRIGODNIM PROGRAMOM I OTVARANJEM IZLOŽBE NA TEMU EKOLOGIJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZAVRŠEN PROJEKAT “EKOLOGIJOM ZA BOLJU BUDUĆNOST- MOJE DRVO”

RT Caribrod

„ŽELJUŠA“ ODIGRALA NEREŠENO PROTIV „SPARTAKA“

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *