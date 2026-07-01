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PREPORUKA O KORIŠĆENjU VODE ZA PIĆE

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Opštinski štab za vanredne situacije, doneo je početkom prošlog meseca preporuku, kojom stanovnicima opštine Dimitrovgrad predlaže da u periodu od juna do septembra ne upotrebljavaju pijaću vodu za zalivanje bašti i navodnjavanje drugih obradivih površina, pranje motornih vozila i punjenje bazena. Ova preporuka predstavlja preventivnu meru radi smanjenja rizika od nestašice pijaće vode na teritoriji opštine.

U slučaju smanjenja izdašnosti izvorišta Opštinski štab će doneti Naredbu, kojom će se propisati mere za zloupotrebu pijaće vode, navodi se u preporuci.

foto: RTC

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