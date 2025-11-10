ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PREPARAT ZA DERATIZACIJU MOŽE SE PREUZETI U KANCELARIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U proteklom periodu na teritoriji opštine Dimitrovgrad izvršena je sistematska deratizacija. Građani koji nisu bili u mogućnosti da preuzmu preparat za deratizaciju, mogu to učiniti u Kancelariji za zaštitu životne sredine i poljoprivredu, radnim danima u vremenu od 07 do 15 časova. Pri preuzimanju će im biti izdata količina preparata predviđena za jedno domaćinstvo. Iz kancelarije pozivaju građane da se odazovu akciji deratizacije u cilju zajedničkog očuvanja zdravlja i higijene na teritoriji opštine.

