PREMIJERA NOVE PREDSTAVE OMLADINSKE SCENE TEATRA „HRISTO BOTEV“

Ansambl omladinske scene pozorišta „Hristo Botev“ sinoć je pred punom salom Centra za kulturu premijerno predstavio komad „Tišina koja boli“, čija je tema vršnjačko nasilje.

Deset dimitrovgradskih gimnazijalaca nas je kroz ovaj komad podsetilo da je vršnjačko nasilje ozbiljan problem u današnjem društvu i da niko od nas ne treba da zanemari tu činjenicu.

Reditelj predstave, Fuad Tabučić, nije skrivao emocije posle premijere.

Često puta deca se plaše da prijave bilo kakvo nasilje od strane svojih vršnjaka i to može da dovede do ozbiljnog problema. Ova predstava je napravljena sa ciljem da se deca koja trpe nasilje osnaže i povere odraslima, a da odrasli nauče da slušaju svoju decu, da im veruju i zaštite ih od bilo kakvog nasilja.

Reditelj je imao samo reči hvale za mlade glumce, koji su, po njegovom mišljenju dali sve od sebe dok su pripremali predstavu. „Ponašajući se profesionalno, odgovorno i maksimalno ulažući sebe u ono što rade, uspeli su da mi vrate veru, da sve što sam godinama radio, nije bilo uzalud, dodao je Tabučić.

Mladi glumci su svesni ozbiljne teme koja je, nažalost, postala naša svakodnevnica. Kako kažu dobro su se snašli u dodeljenim ulogama, a posebno su bili zadovoljni saradnjom sa rediteljem.

Tabučić se zahvalio na saradnji, istakavši da iz Dimitrovgrada odlazi sa pozitivnim utiscima i sa željom da naredne sezone pripremi još jednu predstavu sa mladim talentovanim ljudima iz našeg grada. Glumci pak, s nestrpljenjem čekaju nove izazove.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1534637855330438&type=3

D.V.

foto i video: Milan Ilijev