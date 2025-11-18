PREKO 250 IZLAGAČA I PREKO 20 000 POSETILACA NA „DANIMA CARIBRODSKE ŠUŠENICE”

Gastronomsku manifestaciju „Dani caribrodske šušenice“, prema prvim procenama posetilo je više od 20 hiljada ljudi. Posetioci su mogli da degustiraju i kupe dimljeno svinjsko meso pripremljeno na tradicionalan način. Osim ovog specijaliteta u ponudi su bili i drugi proizvodi, poput sireva, kačkavalja, rakija, vina i prerađevina od voća i povrća. Prvog dana, u subotu, održana je škola gastronomije “Kuvajte sa Stambolom i Ivanom”, kao i koncert Viki Miljković i Nermin Handžić. Ovogodišnji pobednik u takmičenju za „najblagu šušenicu“ je Poljoprivredno gazdinstvo „Veselinović“ iz Pirota.

foto i video: Miki Ilić