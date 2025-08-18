PREGOVORI O MINIMALCU ZA 2026. GODINU

Danas je održan prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada u Srbiji za 2026. godinu. Minimalna mesečna zarada u Srbiji trenutno iznosi 53.592 dinara, a prema odluci Socijalno-ekonomskog saveta, donetoj 15. jula, biće vanredno povećana od 1. oktobra, za 9,4 odsto, sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara.

Predlog Vlade Srbije je da povećanje minimalne zarade bude 10,1 odsto, što znači da bi od 1. janaura 2026. godine ona iznosila oko 550 evra.