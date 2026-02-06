PREDSTAVNICI OPŠTINE I PATRONAŽE POSETILI PRVOROĐENU BEBU U 2026. GODINI

Prva beba u dimitrovgradskoj opštini u 2026. godini, rođena je 4. januara. Roditelji dečaka su Slobodanka-Boba i Miloš Kirov, a mali Krsman je njihovo treće dete. Krsman je rođen u niškom porodilištu – težak 3.680 grama i dugačak 54 centimetra. Dečak će odrastati uz najstarijeg brata Kostu, koji je već učenik Osnovne škole i nešto mlađeg Jakova, koga smo zaatekli prilikom najvažnijeg obroka – doručka.

U ime lokalne samouprave, predsednik opštine Vladica Dimitrov, porodici Kirov je za malog Krsmana uručio 50 hiljada dinara kao prvorođenom detetu u ovoj godini i 100 hiljada dinara kao trećerođenom detetu u porodici, kao i prigodne poklone.

U tradicionalnu posetu porodici, koja je prva dobila prinovu u novoj kalendarskoj godini ide i patronažna sestra, Sanja Gocev, koja godinama unazad sa zadovoljstvom pruža neophodnu podršku trudnicama i porodiljama u Dimitrovgradu.

Roditelji malog Krsmana zahvalili su na poklonima i novčanim davanjima, koja su svakako podsticaj za buduće roditelje. Izrazili su nadu da će njihov primer slediti i drugi parovi da se odluče za treće dete u porodici.

Mali Krsman trenutno je, podrazumeva se, ljubimac cele porodice. Ušuškan u udobnosti kolevke i obasipan pažnjom i ljubavlju najbližih uživa na svoj način. Iako je treći sin, ipak je, makar i kalendarski gledano – „prvorođeni“.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov