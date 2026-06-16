PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA VREDNOG VIŠE OD MILION DOLARA: ZNAČAJNA ULAGANJA U OBRAZOVANJE ŠIROM OKRUGA

U Velikoj sali Narodne biblioteke Pirot održana je završna regionalna konferencija projekta “Unapređenje obrazovnog ekosistema”, koji je realizovan uz podršku programa EU PRO Plus. Konferencija je okupila predstavnike lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, međunarodnih partnera i stručnjake iz oblasti obrazovanja, sa ciljem predstavljanja rezultata jednog od najznačajnijih projekata u oblasti obrazovne infrastrukture i razvoja obrazovnog sistema na području Pirotskog okruga.

Projekat je realizovan u partnerstvu grada Pirota, opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, kao i Regionalne razvojne agencije Jug. Ukupna vrednost projekta iznosila je 1.063.780 dolara, uz značajno učešće lokalnih samouprava u sufinansiranju.

U okviru projekta realizovana su brojna ulaganja u obrazovne ustanove. Predškolska ustanova “8. septembar” u Dimitrovgradu opremljena novom didaktičkom opremom, mobilijarom i specijalizovanim vozilima.

Pored infrastrukturnih radova, projekat je obuhvatio i brojne aktivnosti usmerene na promociju obrazovanja, unapređenje saradnje među ustanovama, edukacije i stručna usavršavanja, kao i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za realizaciju razvojnih projekata.

foto: www.pirotskevesti.rs