PREDSTAVLjENA KNjIGA SA TEKSTOVIMA MOMČILA ANDREJEVIĆA – MONjE

U holu Narodne biblioteke „Detko Petrov“ sinoć je predstavljena knjiga pod naslovom „Ne se znae, znae li se“. Reč je o nesvakidašnjoj knjizi pokojnog dimitrovgradskog bibliotekara, glumca, pisca i muzičara Momčila Andrejevića, u kojoj su se našli njegova proza, poezija i humoristički tekstovi na srpskom i bugarskom jeziku, ali i na lokalnom dijalektu. O stvaralaštvu, talentima i interesovanjima Momčila Andrejevića Monje, koji je obeležio kulturni život Dimitrovgrada poslednjih decenija 20 veka, u prisustvu članova porodice, prijatelja i poštovalaca, govorili su Elizabeta Georgijev, njegov unuk Milan Andrejević i prijatelj i dugogodišnji saradnik Slobodan Aleksić.

A.T.A.

foto: Boris Lazarov