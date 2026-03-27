PREDŠKOLCIMA DODELJENE NAGRADE I PRIZNANJA SA KONKURSA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Nagrađenim predškolcima u Dimitrovgradu dodeljene su zahvalnice i republičke nagrade za učešće na konkursima Zavoda za javno zdravlje Pirot.

Centar za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Batut u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot svake godine, za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola u Srbiji raspisuje likovne i literarne konkurse, na kojima rado učestvuju i deca iz Dimitrovgrada.

Dragana Ivanov, jedna od dve vaspitačice koje ove godine vode predškolce u objektu Pčelica, ističe da deca vole da crtaju i učestvuju u pomenutim konkursima, i da u tome uvek imaju veliku podršku vaspitača.

Na prošlogodišnjem likovnom konkursu Zavoda za javno zdravlje Pirot, dve devojčice iz dimitrovgradske predškolske ustanove su nagrađane, a jedna od njih je Kalina Dimitrova. Na njenom nagrađenom crtežu, ima ljudi svih rasa, jer po njenom mišljenju, svi ljudi na svetu, treba da se hrane zdravo.

Deca se rado odazivaju na konkurse koje objavljuje zavod, tako da je konkurencija svake godine dosta jaka, rekla je Sonja Petrov iz Zavoda za javno zdravlje Pirot.

Kalina Milanov, koja pohađa pripremni predškolski program u objektu Leptirić je druga nagrađena na konkursu. Sonja Petrov je posetila grupu pred polazak u školu koju vode Vesna Caribrodski i Marijana Mitov i takođe lično uručila zahvalnicu i poklone.

Cilj ovih konkursa je da deca shvate da je majčino mleko najbolje za bebe i da je zdrava ishrana važna.

Osnovci koji su učestvovali na konkursima Zavoda za javno zdravlje Pirot, zahvalnice će dobiti do kraja meseca.

D.V.

foto i video: Miki Ilić, Sonja Petrov