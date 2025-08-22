PREDLOZI ZA OPŠTINSKA PRIZNANjA DO 25. AVGUSTA

Povodom obeležavanja Dana opštine, 21. septembra – Praznika Rođenja Presvete Bogorodice, predsednik Skupštine opštine, Zoran Đurov, uputio je poziv ustanovama i organizacijama da dostave predloge za dodelu opštinske nagrade i priznanja.

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojedincima i organizacijama, koji su dali svoj doprinos za razvoj ili afirmaciju opštine Dimitrovgrad. Rok za dostavljanje predloga je 25. avgust. Predlog se može dostaviti poštom na adresu Opština Dimitrovgrad, Komisija za dodelu nagrada i priznanja, Balkanska 2, Dimitrovgrad, na pisarnici Opštinske uprave, sa naznakom „Za Komisiju za dodelu nagrada i priznanja“ ili elektronskom poštom na adresu skupstina@dimitrovgrad.rs. Odluku o dodeli donosi SO Dimitrovgrad.

foto: RTC