ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PREDLOZI ZA OPŠTINSKA PRIZNANjA DO 25. AVGUSTA

RT Caribrod

Povodom obeležavanja Dana opštine, 21. septembra – Praznika Rođenja Presvete Bogorodice, predsednik Skupštine opštine, Zoran Đurov, uputio je poziv ustanovama i organizacijama da dostave predloge za dodelu opštinske nagrade i priznanja.

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojedincima i organizacijama, koji su dali svoj doprinos za razvoj ili afirmaciju opštine Dimitrovgrad. Rok za dostavljanje predloga je 25. avgust. Predlog se može dostaviti poštom na adresu Opština Dimitrovgrad, Komisija za dodelu nagrada i priznanja, Balkanska 2, Dimitrovgrad, na pisarnici Opštinske uprave, sa naznakom „Za Komisiju za dodelu nagrada i priznanja“ ili elektronskom poštom na adresu skupstina@dimitrovgrad.rs. Odluku o dodeli donosi SO Dimitrovgrad.

foto: RTC

Post Views: 22

You May Also Like

ZA PETAK JE ZAKAZANA 150-TA REDOVNA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE DIMITROVGRAD

Dejan Todorov

КАРП ДЕВЕТИ У БОРУ

RT Caribrod

NOVI DOMAĆI FILMSKI HIT „TAKSI BLUZ“ ZABAVIO I PUBLIKU U DIMITROVGRADU

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *