PREDLOZI ZA DOBITNIKA PRIZNANJA POVODOM 1. NOVEMBRA

Povodom predstojećeg praznika – 1. novembra, Dana narodnih prosvetitelja, predsednik opštine Dimirovgrad, Vladica Dimitrov uputio je poziv ustanovama i organizacijama da podnesu predloge za ovogodišnjeg dobitnika priznanja za obrazovno-prosvetiteljsku delatnost.

Priznanje se dodeljuje pojedincima, udruženjima, državnim organima, preduzećima i drugim organizacijama, za doprinos u razvoju ili jačanju opštine Dimitrovgrad u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika, i drugim oblastima koje se odnose na očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa bugarske nacionalne manjine.

Predloge koji sadrže obrazloženje za dodelu nagrade dostaviti Kabinetu predsednika opštine Dimitrovgrad, na mejl predsednik@dimitrovgrad.rs, najkasnije do 23. oktobra.