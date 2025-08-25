PREDAVANJE “PREVENCIJA KARCINOMA” SUTRA (11:00) U EOC-u

Sutra od 11 časova u edukativno-obrazovnom centru biće održano prvo od devet predavanja iz programa za unapređenje i očuvanje javnog zdravlja. Tema predavanja je “Prevencija karcinoma”, a predavač će biti lekar opšte prakse dimitrovgradskog doma zdravlja, Vanja Vasov.

Ostala edukativna predavanja, biće realizovana do kraja godine, a predavači će biti lekari iz dimitrovgradskog doma zdravlja. Projekat realizuju Savetovalište za decu i porodicu i Dom zdravlja, uz podršku opštine Dimitrovgrad.