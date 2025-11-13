PREDAVANJE O DIJABETESU DANAS OD 17 SATI

Predavanjem o dijabetesu, nastavlja se realizacija projekta Edukativnog centra „Caribrod”, u okviru koga je planirano ukupno 9 predavanja. Cilj projekta je unapređenje i očuvanje javnog zdravlja. Predavanje na temu “Prevencija i život sa dijabetesom”, biće održano danas od 17 časova, u edukativno-obrazovnom centru, uoči Svetskog Dana borbe protiv dijabetesa, koji se svake godine obeležava 14. novembra. Projekat realizuju Savetovalište za decu i porodicu i Dom zdravlja, uz podršku opštine Dimitrovgrad. Ostala edukativna predavanja, biće realizovana do kraja.

