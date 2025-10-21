PRAVO NA POPUST ZA RAČUNE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Lica sa statusom borca, ratni i civilni invalidi rata, kao i drugi korisnici prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, imaće pravo na popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju u periodu od oktobra 2025. do marta 2026. godine. Ova pogodnost omogućena je odlukom Vlade Republike Srbije, koja je usvojila izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Zahtev za ostvarivanje prava na popust podnosi se u Uslužnom centru Opštine Dimitrovgrad, a za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Opštinskom odboru SUBNOR-a u Dimitrovgradu.

Post Views: 28