POZORIŠNA PREDSTAVA „PRAH” ODUŠEVILA PUBLIKU U DIMITROVGRADU

U okviru 21. Međunarodnog festivala “Balkan teatar fest” u velikoj sali Centra za kulturu, ljubitelji teatra sinoć su na dimitrovgradskoj sceni mogli da pogledaju pozorišnu predstavu „Prah” u izvođenju poznatog glumačkog tandema Nataše Ninković i Zorana Cvijanovića.

Ova tragi-komedija govori o porodici koja živi na rubu siromaštva i slučajno dobija na lotou preko dva miliona. Supružnici šokirani činjenicom da su se preko noći obogatili pokušavaju da se dogovore šta će ubuduće raditi i kako će živeti. Međutim, prepliću se osećanja sreće i straha, uzbuđenja i razočaranja, ne uspevaju da usaglase svoje snove i potrebe da bi na kraju odlučili da se odreknu sreće koja im se dogodila jer ne znaju da igraju ulogu bogataša.

Predstava je urađena po drami Đerđa Špira, jednog od najpoznatijih savremenih mađarskih pisaca, u adaptaciji i režiji Veljka Mićunovića.

Za ovu predstavu u Dimitrovgradu se tražilo mesto više, a ova realna priča u kojoj se mogu pronaći mnogi ljudi izazvala je veliki gromoglasni aplauz na kraju.

U nastavku festivala večeras je na programu komad “Noć Bogova”, u kome igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić. Ulaznice za večerašnju predstavu su rasprodate.

U četvrtak na repertoaru je predstava „Tanka pređa srcem se tka“ u izvođenju pirotskog Narodnog pozorišta.

Sve večernje predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.