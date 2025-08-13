ВЕСТИ

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA OPŠTINSKA PRIZNANjA

RT Caribrod

Povodom obeležavanja Dana opštine, 21. septembra – Praznika Rođenja Presvete Bogorodice, predsednik Skupštine opštine, Zoran Đurov, uputio je poziv svim ustanovama i organizacijama da dostave predloge za dodelu opštinske nagrade i priznanja.

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, organizacijama, udruženjima, mesnim zajednicama, državnim organima, grupi građana, drugim zainteresovanim organima – organizacijama, kao i naučnim, kulturnim i drugim radnicima koji su dali svoj doprinos za razvoj ili afirmaciju opštine Dimitrovgrad. Rok za dostavljanje predloga Komisiji za dodelu Opštinskih nagrada je 25. avgust. Predlog se može dostaviti poštom na adresu Opština Dimitrovgrad, Komisija za dodelu nagrada i priznanja, Balkanska 2, Dimitrovgrad, na pisarnici Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, sa naznakom „Za Komisiju za dodelu nagrada i priznanja“ ili elektronskom poštom na adresu skupstina@dimitrovgrad.rs. Konačnu Odluku o nagradama i priznanjima donosi Skupština opštine Dimitrovgrad.

