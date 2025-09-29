POTPISANI UGOVORI ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA NABAVKU E-BICIKALA I E-TROTINETA

U Edukativno-obrazovnom centru 36-oro građana potpisalo je ugovore za dodelu novčanih sredstava za podršku kupovine električnih bicikala i trotineta. U ime opštine, ugovore je potpisao načelnik opštinske uprave, Željko Voštić, koji je pre potpisivanja i pozdravio sve prisutne.

„Kao savetniku za zaštitu životne sredine drago mi je što je interesovanje za ovaj konkurs veliko,” rekao je Borisu Kotev.

Svi zainteresovani imali su više od 60 dana da prikupe potrebnu dokumentaciju i da se prijave. Ukupno 36-oro građana je iskoristilo povoljnosti konkursa i kako kažu podrška za kupovinu ovakvog prevoznog sredstva im puno znači.

Prema podacima resornog ministarstva, isti konkurs se raspisuje još samo u Vojvodini, dodao je Kotev.

Konkursom je precizirano da samo jedno lice u porodici, starije od 18 godina, može da dobije sredstva po ovom Javnom konkursu. Javni konkurs za podršku nabavke e-bicikala i e-trotineta za 2025-tu godinu, kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva na teritoriji opštine Dimitrovgrad, raspisan je početkom jula, a svi zainteresovani građani mogli su ostvariti pravo na podsticajna sredstva u maksimalnom iznosu od 25 000 dinara.

D.V.

foto i video: Miki Ilić