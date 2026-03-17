POTPISANI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADA PO JAVNOM POZIVU ZA 2025. GODINU

RT Caribrod

Po Javnom pozivu za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji Opštine Dimitrovgrad za 2025. godinu, danas su zaključeni ugovori o dodeli sredstava između Opštine Dimitrovgrad i 4 stambene zajednice. Stabene zajednice Balkanska br. 6, Balkanska br. 7, Balkanska br. 20 i Radnička broj 19 vršiće zamenu stolarije, odnosno ulaznih vrata, u zajedničkim prostorijama zgrada, dok će zajednica u Balkanskoj br. 6 izvesti drugu fazu radova na rekonstrukciji krova. Za pomenute radove dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.826.920,00 dinara.

Iz opštinske uprave podsećaju građane da je u toku javni poziv za tekuću godinu.

foto: Opština Dimitrovgrad

SUTRA OBLAČNO I VETROVITO, UVEČE KIŠA

RT Caribrod

ČETVRTI ANSAMBL KULTURNO-UMETNIČKOG DRUŠTVA „CARIBROD“ NA DEVETOM FESTIVALU FOLKLORA “BUGARSKA ROZA”

RT Caribrod

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE DIMITROVGRAD

Dejan Todorov

