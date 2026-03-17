POTPISANI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADA PO JAVNOM POZIVU ZA 2025. GODINU

Po Javnom pozivu za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji Opštine Dimitrovgrad za 2025. godinu, danas su zaključeni ugovori o dodeli sredstava između Opštine Dimitrovgrad i 4 stambene zajednice. Stabene zajednice Balkanska br. 6, Balkanska br. 7, Balkanska br. 20 i Radnička broj 19 vršiće zamenu stolarije, odnosno ulaznih vrata, u zajedničkim prostorijama zgrada, dok će zajednica u Balkanskoj br. 6 izvesti drugu fazu radova na rekonstrukciji krova. Za pomenute radove dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.826.920,00 dinara.

Iz opštinske uprave podsećaju građane da je u toku javni poziv za tekuću godinu.

foto: Opština Dimitrovgrad