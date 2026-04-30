U Beogradu su danas potpisani ugovori o kupovini još dve kuće na teritoriji opštine Dimitrovgrad, uz subvencije Ministarstva za brigu o selu.

Trostrane ugovore potpisali su ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, predstavnik lokalne samouprave, Slavoljub Manoilov i dve porodice iz Dimitrovgrada. Svoj novi dom dobiće četvoročlana porodica Aleksandre i Perice Kostova i tročlana porodica Emine i Denisa Aleksova. Od početka primene programa 2021. godine, dodeljena su sredstva za kupovinu 36 kuća na teritoriji opštine Dimitrovrad, što pokazuje da postoji veliko interesovanje za ovaj program.

Iz opštinske uprave podsećaju da Javni poziv za dodelu seoskih kuća traje do utroška sredstava, uz napomenu da su trenutno po ovom programu dostupne dve kuće u selu Lukavica, jedna u Radejni i jedna u selu Gojin Dol.