PORAZ ODBOJKAŠICA NA DOMAĆEM TERENU

Odbojkašice „Caribrodа“ tokom proteklog vikenda zabeležile su poraze u mečevima Međuokružne odbojkaške lige Niš.

U petak, pionirke su u hali u Sportskom centru „Park“ poražene od ekipe „Stampeda“ iz Niša, rezultatom 3:0, dok su istog dana pretpionirke, u meču prvog kola, izgubile od vršnjakinja istog kluba, takođe rezultatom 3:0. U nedelju, pionirke su ponovo igrale na domaćem terenu i pretrpele poraz od ekipe „Desetke“ iz Niša, istovetnim rezultatom.

U nastavku prvenstva, pionirke „Caribroda“ danas, u pretposlednjem kolu, gostuju u Pirotu ekipi „Pirosi“, dok će pretpionirke u meču drugog kola, u subotu odmeriti snage sa ekipom „Desetke“ iz Niša.