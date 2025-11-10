ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PORAZ ODBOJKAŠICA NA DOMAĆEM TERENU

RT Caribrod

Odbojkašice „Caribrodа“ tokom proteklog vikenda zabeležile su poraze u mečevima Međuokružne odbojkaške lige Niš.

U petak, pionirke su u hali u Sportskom centru „Park“ poražene od ekipe „Stampeda“ iz Niša, rezultatom 3:0, dok su istog dana pretpionirke, u meču prvog kola, izgubile od vršnjakinja istog kluba, takođe rezultatom 3:0. U nedelju, pionirke su ponovo igrale na domaćem terenu i pretrpele poraz od ekipe „Desetke“ iz Niša, istovetnim rezultatom.

U nastavku prvenstva, pionirke „Caribroda“ danas, u pretposlednjem kolu, gostuju u Pirotu ekipi „Pirosi“, dok će pretpionirke u meču drugog kola, u subotu odmeriti snage sa ekipom „Desetke“ iz Niša.

Post Views: 24

You May Also Like

PROMOCIJOM 2 MONOGRAFIJE, IZLOŽBOM I SVEČANOM AKADEMIJOM OBELEŽEN VELIKI JUBILEJ 130 GODINA KULTURE U DIMITROVGRADU

Dejan Todorov

UKUPNO 150 MALIH I VELIKIH MATURANATA U CENTRU DIMITROVGRADA PLESALO SA EVROPOM

Dejan Todorov

KMF „BALKANSKI” POČINjE TAKMIČENjE U REGIONALNOJ FUTSAL LIGI – JUG

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *