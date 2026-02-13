ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PONEDELjAK I UTORAK NERADNI ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA

RT Caribrod

Povodom predstojećeg državnog praznika – Dana državnosti i Dana ustavnosti, koji se obeležava 15. i 16. februara, neradni dani biće ponedeljak 16. i utorak 17. februar, pošto prvi dan praznika pada u nedelju.

Praznik je ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat prvi Ustav Knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav.

Sretenje Gospodnje je i crkveni praznik, koji se obeležava 15. februara, kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu.

foto: RTC

You May Also Like

U ČETVRTAK FINALE KAMPANjE “DA NAS BUDE VIŠE”

RT Caribrod

ZAPLENJENA SKORO TONA SUMNJIVE ROBE ZA DVA DANA

RT Caribrod

Popuštanje mera od ponedeljka. Dr Kon: Počinju s radom frizerski i kozmetički saloni, fitnes centri, teretane i medjugradski saobraćaj

Dragoljub Pejčev

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *