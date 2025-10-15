POLIGON OD RECIKLAŽNOG MATERIJALA U DVORIŠTU VRTIĆA “LEPTIRIĆ”

Srednja starija grupa Sovice iz objekta Leptirić je sa roditeljima i vaspitačima u okviru dečije nedelje imala dve radionce. Na radionicama je u dvorištu vrtića napravljen poligon od reciklažnog materijala.

„Dobili smo neophodnu podršku roditelja i ove godine. Oni su svojim angažovanjem doprineli da dvorište vrtića deci bude omiljeno mesto za igru,“ rekla je Maja Đurov Zlatkov, jedna od vaspitačica ove grupe.

Đurov Zlatkov istče da se sa uređivanjem tek počelo i da sledi farbanje poligona kao i dogovor oko predloga za izradu još dve penjalice.

„Imamo ideju da u dvorištu postavimo i jedan letnjikovac, kako bi deca mogla da borave i igraju se što više napolju, čak i po kišovitom i zimskom vremenu. Kako bi ova naša lepa ideja bila sprovedena u delo, biće nam neophodna podrška lokalne samouprave,“ dodala je Đurov Zlatkov.