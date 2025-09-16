POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA DO 22. SEPTEMBRA

U cilju poboljšanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saobraćajna policija u periodu do 22. septembra, sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje, nekorišćenja pojasa, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija se sprovodi u okviru međunarodne kampanje Evropske mreže saobraćajne policije.

foto: RTC