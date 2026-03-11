ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

RT Caribrod

U okviru međunarodne kampanje Evropske mreže saobraćajnih policija ove nedelje u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu. Akcija će trajati do 15 marta i ima  za cilj unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa.

Samo u prošloj godini, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji sankcionisali su više od 150.000 vozača zbog nekorišćenja pojasa, i više od 8.000 vozača i suvozača zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isključivo u skladu sa propisima, uz upotrebu dečijih sedišta i sigurnosnog pojasa.

foto: RTC

