POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

U cilju poboljšanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saobraćajna policija u periodu do 22. septembra, sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje, nekorišćenja pojasa, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija se sprovodi u okviru međunarodne kampanje Evropske mreže saobraćajne policije.

