POČINjE PRIJAVA KANDIDATA ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Danas počinje druga faza ovogodišnjeg programa „Moja prva plata“, u kojoj će se za oglašene radne pozicije prijavljivati zainteresovani kandidati. Prijavljivanje se vrši na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, do 6. decembra.

Za učešće u programu se ove godine prijavilo 13 poslodavaca iz Dimitrovgrada, koji su ponudili ukupno 25 slobodnih pozicija.

Od 7. do 22. decembra poslodavci će birati kandidate, a najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista sa brojem izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, biće obavljeno od 1. do 19. januara 2024. godine, a u tom periodu mora početi i sprovođenje programa.