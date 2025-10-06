POČINJE DEČIJA NEDELJA

Dečija nedelja u Srbiji se ove godine obeležava od 6. do 12. oktobra. Tema i slogan Dečije nedelje je: „Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram!“. Nizom manifestacija Dečija nedelja biće obeležena i u Predškolskoj ustanovi “8. septembar” i u Osnovnoj školi “Hristo Botev” u Dimitrovgradu.

Povodom Dečije nedele, poruku mališanima uputila je i članica Opštinskog veća, zadužena za zdravstvo, demografiju i brigu o porodici, Sanja Milenkov. “Ova nedelja posvećena je deci i njihovim snovima, želim da uživaju u svakom trenutku, da im svaki dan bude ispunjen radošću i smehom”, istakla je Milenkovа.