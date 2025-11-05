POČINjE „BALKAN TEATAR FEST“

Nastupom dimitrovgradskog pozorišta večeras počinje 21. Međunarodni festival „Balkan teatar fest“,. Do 22. novembra publika će imati priliku da vidi ukupno 9 predstava ansambala iz Zaječara, Beograda, Pirota, Crvenke, Petrovca na Mlavi, Sofije i Dimitrovgrada, kao i dve predstave za decu.

Sve večernje predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Pojedinačne karte prodavaće se po ceni od 300 dinara na dan predstave, dok komplet ulaznica košta 2000 dinara. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.

