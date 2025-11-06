POČETAK SEZONE GRIPA OČEKUJE SE U DECEMBRU

Predavanjem o prevenciji gripa i značaju imunizacije, nastavlja se realizacija projekta Edukativnog centra „Caribrod”, u okviru koga je planirano ukupno 9 predavanja. Cilj projekta je unapređenje i očuvanje javnog zdravlja. U današnjoj emisiji od pola 10, Vanja Vasov, PR dimitrovgradskog doma zdravlja objašnjava da je predavanje planirano tako, da bi se ljudi upoznali sa temom pre početka sezone gripa.

Očekuje se da sezona gripa krene početkom narednog meseca, tako da građani još uvek imaju vremena da se vakcinišu i zaštite.

Trenutno su aktuelni stomačni virusi, kaže Vasova.

Prvo od devet predavanja iz programa za unapređenje i očuvanje javnog zdravlja održano je krajem avgusta.

Ostala edukativna predavanja, biće realizovana do kraja godine. Naredno, na temu “Prevencija i život sa dijabetesom”, biće održano uoči Svetskog Dana borbe protiv dijabetesa, koji se svake godine obeležava 14. novembra. Projekat realizuju Savetovalište za decu i porodicu i Dom zdravlja, uz podršku opštine Dimitrovgrad.

