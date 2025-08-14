POČEO GOSPOJINSKI POST

Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je Gospojinski post, koji prethodi velikom hrišćanskom prazniku Uspenju presvete Bogorodice. Post uvek počinje 14., a završava 28. avgusta po novom kalendaru. Reč je o jednom od najstrožih postova, a obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo, 28. avgusta. Taj dan se u narodu naziva Velika Gospojina, a poznat je kao praznik majki i dece. Gospojinski post najkraći je od četiri velika godišnja posta i traje dve sedmice.

foto: RTC