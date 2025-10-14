POČELA PRIMENA EES SISTEMA

Dugo najavljivani sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, koji se odnosi na osobe koje nisu državljani članica Evropske unije i nemaju regulisan boravak u zemljama „Šengen zone“, počeo je da se primenjuje u nedelju, 12. oktobra. Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sistem EES važiće za državljane Srbije i prilikom ulaska u Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Hrvatsku. U početnoj fazi sistem je aktiviran na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti. Među prelazima na kojima je sistem već aktiviran je i prelaz Gradina – Kalotina, prema Bugarskoj.

Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, „samo pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem“. Takođe se dodaje da registraciji podležu i maloletna lica starija od 12 godina, dok lica ispod 12 godina neće biti evidentirana. U početku primene novog sistema, tačnije u periodu do 10. aprila 2026. godine, pasoši putnika će se pečatirati, bez obzira da li je EES dosije formiran.

Iz Ministarstva su apelovali na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema.