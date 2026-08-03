POČELA PRIJAVA PENZIONERA ZA VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI

Penzioneri od danas, na šalterima pošta, mogu podneti zahtev za vaučere za odmor u Srbiji. Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Uredbom Vlade Srbije je definisano da pravo na vaučere imaju penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara.

Ova mera države može da se ostvari uz zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma i potvrdu o rezervaciji smeštaja, a prijave će se rangirati na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošta Srbije. Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, krajnji rok za korišćenje vaučera je 1. novembar ove godine.