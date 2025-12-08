POČELA PRIJAVA NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Danas počinje prijava građana za upis prava na nepokretnostima, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje, koji omogućava pojednostavljeni upis objekata izgrađenih bez odgovarajućih dozvola. Građani podnose prijavu putem digitalne platforme: svojnasvome.gov.rs, ili preko naloga građanina na e-Upravi, najkasnije do 05. februara 2026. godine.

Građani, kojima je potrebna stručna i tehnička pomoć prilikom podnošenja prijave, mogu se obratiti ovlašćenim licima u zgradi opštine ili uslužnom centru. Za više informacija, građani se mogu obratiti i kontakt centru, na broj telefona: 011 777 38 99 ili Opštini Dimitrovgrad, na broj telefona: 010/361 108.

Zakonom je predviđeno da u mestima sa manje od 50.000 stanovnika, naknada bude fiksna i iznosi 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate. Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece. Detaljnija informacija objavljena je na sajtu Opštine Dimitrovgrad i na sajtu RT Caribrod.