POČELA PRIJAVA NELEGALNIH OBJEKATA – POKRENUTA PLATFORMA “SVOJ NA SVOME”

Opština Dimitrovgrad obaveštava građane da je stupio na snagu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima koji omogućava brže i pojednostavljeno evidentiranje i uknjižbu objekata i drugih nepokretnosti koje do sada nisu bile upisane u katastar, odnosno na nepokretnostima izgrađenim bez odgovarajućih dozvola.

Cilj ovog zakona jeste da se omogući pravno uređenje zatečenog stanja na terenu, poveća pravna sigurnost vlasnika, kao i da se omogući potpunija i transparentnija evidencija nepokretnosti na teritoriji cele države.

Pozivamo sve građane koji poseduju objekte koji do sada nisu bili upisani u katastar, odnosno koji su izgrađeni pod uslovima koje pomenuti Zakon predviđa, da iskoriste mogućnosti koje ovaj zakon pruža i blagovremeno podnesu zahtev za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Građani podnose prijavu putem digitalne platforme: https://svojnasvome.gov.rs/ ili preko naloga građanina na e-Upravi, počev od 8. decembra 2025. godine, pa sve do 05.02.2026. godine. Detaljniji opis načina prijave građana preko digitalne platforme dostupan je na sledećem linku: Uputstvo-za-gradjane-za-elektronsko-podnosenje-prijave.pdf

Građani, kojima je potrebna stručna i tehnička pomoć prilikom podnošenja prijave, moći će da podnesu prijavu preko ovlašćenih lica u Opštini Dimitrovgrad, na sledećim adresama:

-Zgrada Opštine Dimitrovgrad, ul. Balkanska, br. 2, Dimitrovgrad;

-Pisarnica Uslužnog centra, ul. Balkanska, br. 7, Dimitrovgrad

Ovlašćena lica će nastojati da građane na što bolji način upute u način podnošenja prijave i biće na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Građani mogu podneti prijavu i preko poslovnice pošte na adresi: Trg Zorana Đinđića, br. 1, Dimitrovgrad.

Za više informacija, građani se mogu obratiti i kontakt centru, na broj telefona: 011 777 38 99 ili Opštini Dimitrovgrad, na broj telefona: 010/361 108.

Navedeno uputstvo biće dostupno građanima i na šalterima pisarnice Opštine Dimitrovgrad i Uslužnog centra.

Građani mogu da podnesu prijavu za sledeće objekte:

objekte, delove objekta, odnosno posebne delove objekta koji su bili izgrađeni suprotno zakonu (bez građevinske dozvole, suprotno planskim aktima i sl);

objekte, delove objekta, odnosno posebne delove objekta koji su izgrađeni, odnosno radovi izvedeni na objektu bez pribavljenog rešenja o odobrenju za izvođenje radova;

objekte za koje je izdata privremena građevinska dozvola pre 13. maja 2003. godine, kao i objekte naplatnih stanica i privremenih saobraćajnica;

objekte izgrađene u vreme kada nije bilo propisano izdavanje građevinske dozvole, a na kojima nije upisano pravo svojine u katastru nepokretnosti;

stambene objekte kategorije „A” i „B” i privredne objekte za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali je do dana stupanja na snagu ovog zakona istekao zakonski rok za pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli;

podzemne i nadzemne instalacije, odnosno infrastrukturne linijske objekte, ukoliko su predmet upisa u katastar nepokretnosti, odnosno katastar infrastrukture;

objekte, za koje su podnosioci zahteva po ranije važećim zakonima kojima se uređivao postupak ozakonjenja odnosno legalizacije objekata, ishodovali pravnosnažno rešenje o ozakonjenju odnosno legalizaciji objekata, a koji nisu upisani u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima;

objekte upisane u skladu sa odredbama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, br. 25/13 i 145/14);

zemljište ispod objekta ili deo zemljišta na katastarskoj parceli na kojoj je objekat sagrađen.

Po pravilu, svi ovi objekti moraju biti izgrađeni na građevinskom zemljištu i vidljivi na satelitskim i ostalim snimcima izrađenim za teritoriju Republike Srbije i/ili sadržani u bazi podataka koje vodi Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, odnosno Republički geodetski zavod.

Zakon se primenjuje i na objekte izgrađene na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, ukoliko ispunjavaju i uslove iz Zakona.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom prijave:

-važeća lična karta;

-dokaz o osnovu sticanja nepokretnosti u originalu (na primer, javnobeležnički potvrđen, odnosno sudski overen ugovor o kupoprodaji, javnobeležnički potvrđen, odnosno sudski overen ugovor o poklonu, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, i slično);

-drugu dokumentaciju kojom raspolažu u vezi nepokretnosti za koju se prijava odnosi.

Pozivamo građane da pre podnošenja prijave pronađu na sajtu Geosrbija broj katastarske parcele na kojoj se nepokretnost nalazi i da provere stanje u katastru nepokretnosti, odnosno katastru infrastrukture za navedenu parcelu i objekte na istoj.

Za troškove evidentiranja podnosilac prijave, odnosno lice u čiju korist se upisuje pravo svojine na objektu plaća naknadu u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, čija visina se utvrđuje na osnovu dostavljenog zoning plana Opštine Dimitrovgrad. Izuzetno, podnosilac prijave u čiju korist se upisuje pravo svojine na porodičnom stambenom objektu, odnosno posebnom delu objekta-stanu u stambenoj, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi za koju investitor nije poznat ili nije dostupan, Agenciji dostavlja dokaz o uplati naknade, i to u opštinama koje imaju ispod 50.000 stanovnika i selima naknada u iznosu od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna. Visina naknade utvrđuje se pre donošenja potvrde da objekat ispunjava uslove za upis prava svojine, u skladu Zakonom.

Zakon posebno olakšava postupak građanima sa nižim primanjima. Primaoci socijalne pomoći, ratni veterani, invalidi i porodice sa troje ili više dece oslobođeni su plaćanja troškova legalizacije, uz dostavljanje odgovarajućih potvrda. Za domaćinstva u selima naknada je fiksna i iznosi 100 evra, a obuhvata i legalizaciju pomoćnih i ekonomskih objekata.