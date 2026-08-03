POČELA LIKOVNA KOLONIJA “POGANOVSKI MANASTIR 2026.”

U subotu je u galeriji “Metodi Meta Petrov“ otvorena izložba dela učesnika prošlogodišnje međunarodne likovne kolonije “Poganovski manastir”, čime je zvanično obeležen početak ovogodišnjeg izdanja kolonije. U prisustvu umetnika, koji učestvuju u radu kolonije ove godine, v.d. direktora Centra za kulturu, Ivana Taskov, podsetila je na dugu tradiciju održavanja ove kulturne manifestacije.

U radu kolonije ove godine učestvuje osmoro slikara – troje iz Bugarske i petoro iz Srbije. Oni su smešteni u selu Poganovo, a inspiraciju će tražiti u okolini sela, u Poganovskom manastiru i kanjonu reke Jerme. Taskova je iskoristila priliku da umetnicima poželi dobrodošlicu u Dimitrovgrad i u koloniju.

Organizator kolonije, koja će trajati do 8. avgusta, je Centar za kulturu – galerija “Metodi Meta Petrov”.

https://www.youtube.com/watch?v=oIssnaAnJy0

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1758661139594774&type=3

N.S.

foto i video: Milan Ilijev