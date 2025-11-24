POBEDA I PORAZ PRETPIONIRKI OK „CARIBROD“, PIONIRKE ZAVRŠILE POLUSEZONU PORAZOM

Pretpionirke OK „Caribrod“ u četvrtak su odigrale meč 3. kola Međuokružne odbojkaške lige Niš protiv ekipe „Pirosi“ u Pirotu i iz ovog duela uspele da izvuku samo jedan bod, uz poraz rezultatom 3:2. U nedelju, ista ekipa odigrala je utakmicu 4. kola i ostvarila prvu pobedu protiv ekipe „Student“ iz Niša, savladavši je sa 3:1. Pred dimitrovgradskim pretpionirkama je novi izazov narednog vikenda, kada će u 5. kolu gostovati ekipi „Pantera“ u Pukovcu.

Pionirke su završile prvi deo sezone još jednim teškim susretom i, nažalost, upisale poraz od ekipe „Milenijuma“ iz Niša.